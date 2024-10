Contagi Covid in aumento: cosa sapere di Xec, la variante più trasmissibile di sempre (Di martedì 8 ottobre 2024) In Italia, i Contagi da Covid sono in aumento, con oltre 13.000 nuovi casi registrati nell’ultima settimana, rispetto agli 11.000 della precedente. Questo incremento è in parte attribuibile al ritorno a scuola e all’inizio della stagione autunnale, fattori che stanno favorendo la diffusione del virus. Tuttavia, ciò che sta destando maggiore preoccupazione tra gli esperti è la variante Xec, una sottovariante del coronavirus rilevata per la prima volta a Berlino lo scorso giugno, che sta crescendo a un ritmo allarmante a livello globale. Vi raccomandiamo La scuola sta per cominciare. News.robadadonne.it - Contagi Covid in aumento: cosa sapere di Xec, la variante più trasmissibile di sempre Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di martedì 8 ottobre 2024) In Italia, idasono in, con oltre 13.000 nuovi casi registrati nell’ultima settimana, rispetto agli 11.000 della precedente. Questo incremento è in parte attribuibile al ritorno a scuola e all’inizio della stagione autunnale, fattori che stanno favorendo la diffusione del virus. Tuttavia, ciò che sta destando maggiore preoccupazione tra gli esperti è laXec, una sottodel coronavirus rilevata per la prima volta a Berlino lo scorso giugno, che sta crescendo a un ritmo allarmante a livello globale. Vi raccomandiamo La scuola sta per cominciare.

