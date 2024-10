Cinque morti per Covid nella Rsa: i responsabili indagati per omicidio colposo (Di martedì 8 ottobre 2024) omicidio colposo. Questa l'accusa ipotizzata dalla Procura della Repubblica di Latina nei confronti dei responsabili della Rsa Giomi di Cori per la morte di Cinque persone ospiti della struttura in piena pandemia da Covid decedute, secondo l'accusa, a causa della violazione delle "regole Latinatoday.it - Cinque morti per Covid nella Rsa: i responsabili indagati per omicidio colposo Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024). Questa l'accusa ipotizzata dalla Procura della Repubblica di Latina nei confronti deidella Rsa Giomi di Cori per la morte dipersone ospiti della struttura in piena pandemia dadecedute, secondo l'accusa, a causa della violazione delle "regole

Covid - nuovi casi in aumento. Cinque in Rianimazione - 093 nella settimana precedente. E non solo perché si coglie una sostanziale stanchezza della popolazione verso i continui richiami, poiché il siero cede sotto ai colpi della nuove varianti e del tempo di efficacia, ma perché si attende la formula aggiornata. Ci si potrà vaccinare presso i medici di ... (Ilrestodelcarlino.it)