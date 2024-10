Chi è Geoffrey Hinton, il padre dell’Ia che ha vinto il Nobel per la Fisica (Di martedì 8 ottobre 2024) Accademico, ex Google, ha contribuito come pochi altri allo sviluppo di questa tecnologia. Poi nel 2022 l’avvento di ChatGpt cambia tutto. E comincia a temere per il futuro dell’umanità con un’Ia oramai fuori controllo Repubblica.it - Chi è Geoffrey Hinton, il padre dell’Ia che ha vinto il Nobel per la Fisica Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Accademico, ex Google, ha contribuito come pochi altri allo sviluppo di questa tecnologia. Poi nel 2022 l’avvento di ChatGpt cambia tutto. E comincia a temere per il futuro dell’umanità con un’Ia oramai fuori controllo

Nobel per la fisica a John Hopfield e Geoffrey Hinton - L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la fisica 2024 a John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton “per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’apprendimento automatico con reti neurali artificiali”. (Lapresse.it)

Geoffrey Hinton e l’addio a Google - quando disse dei sistemi di AI : “Presto potrebbero essere più intelligenti di noi” - . Ovviamente, non lo penso più”, ha spiegato. Ma penso che presto potrebbero esserlo“. “In questo momento, non sono più intelligenti di noi, per quanto ne so. E anche io lo pensavo. Nel 2013 era entrato in Google nel 2013, dopo che Big G si era comprata una società fondata da lui e due suoi ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il Premio Nobel per la Fisica a John J. Hopfield e a Geoffrey E. Hinton per le reti neurali - In particolare, secondo le motivazioni dell’Accademia svedese, i. . . Hinton dell’University of Toronto, in Canada , «per scoperte e invenzioni fondamentali che consentono l’ apprendimento automatico con reti neurali artificiali ». Hopfield, dell’americana Princeton University, e Geoffrey E. ... (Gazzettadelsud.it)