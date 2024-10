Champions League femminile 2024/25: risultati e classifiche (Di martedì 8 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inizio della Champions League femminile 2024/25, che dopo i play-off prenderà ufficialmente il via martedì 8 ottobre con la prima giornata della fase a gironi. Il percorso si completerà a fine maggio con la finale, di scena all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Sono due le formazioni italiane che proveranno a giocarsi le proprie carte: Roma e Juventus. Le giallorosse, bi campionesse italiane in carica, sono inserite nel girone A insieme Galatasaray, Lione e Wolfsburg, mentre la compagine bianconera nel girone C con Arsenal, Bayern Monaco e Valerenga. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti i risultati della Champions League femminile 2024/25. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tutto pronto per l’inizio della/25, che dopo i play-off prenderà ufficialmente il via martedì 8 ottobre con la prima giornata della fase a gironi. Il percorso si completerà a fine maggio con la finale, di scena all’Estádio José Alvalade di Lisbona. Sono due le formazioni italiane che proveranno a giocarsi le proprie carte: Roma e Juventus. Le giallorosse, bi campionesse italiane in carica, sono inserite nel girone A insieme Galatasaray, Lione e Wolfsburg, mentre la compagine bianconera nel girone C con Arsenal, Bayern Monaco e Valerenga. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti idella/25.

