Cattivi odori dallo Stir: "Subito visita ispettiva all'impianto" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Un monitoraggio tempestivo dell’impianto Stir per verificare l’origine dei Cattivi odori percepiti recentemente dalla cittadinanza". È la richiesta di Raffaele Aveta e Italo Crisileo, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle” a Santa Maria Casertanews.it - Cattivi odori dallo Stir: "Subito visita ispettiva all'impianto" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Un monitoraggio tempestivo dell’per verificare l’origine deipercepiti recentemente dalla cittadinanza". È la richiesta di Raffaele Aveta e Italo Crisileo, rmente capogruppo e consigliere comunale di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle” a Santa Maria

Cittadini esasperati per i cattivi odori - il sindaco scrive ad Asl e Arpa - Cittadini esasperati per i cattivi odori che da circa un anno, con intensità e periodicità variabile, affliggono la zona nord della località Cerciabella fino alla via Appia nel tratto iniziale dell’area industriale di Cisterna. Numerose sono state le segnalazioni giunte dai cittadini e vari... (Latinatoday.it)

Prorogata l’indagine sui cattivi odori. Scelgo Arezzo : "Vicenda surreale" - Dichiarazione dei consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno (Scelgo Arezzo). “È notizia fresca che la giunta, con apposita delibera, stanzia ulteriori 42.000 euro per l’indagine olfattometrica, che di fatto verrà prorogata fino alla primavera del 2025. Una vicenda che da ridicola... (Arezzonotizie.it)

Il mistero dei cattivi odori si infittisce : servono altri 42.000 euro per annusare l’aria fino al 2025 - Una cifra che avrebbe potuto coprire necessità minori come asili nido, manutenzione delle strade o giostre sicure nei parchi. 000 euro, perché, si sa, per comprendere un odore ci vogliono tempo e denaro. Domanda lecita, visto che, ad oggi, gli unici risultati tangibili sono stati un sensibile ... (Lortica.it)