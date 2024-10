Caso Portonovo, Europa Verde: "Episodio grave, manca una cultura del rispetto verso un Parco naturale" (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA – Ad esprimersi sull’abbattimento di oltre venti lecci a Portonovo è anche Europa Verde, che affida le proprie impressioni ad un comunicato stampa. Nella nota, si parla della vicenda come motivo di riflessione ed occasione per fare chiarezza su alcuni aspetti. “Voler valorizzare un luogo Anconatoday.it - Caso Portonovo, Europa Verde: "Episodio grave, manca una cultura del rispetto verso un Parco naturale" Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA – Ad esprimersi sull’abbattimento di oltre venti lecci aè anche, che affida le proprie impressioni ad un comunicato stampa. Nella nota, si parla della vicenda come motivo di riflessione ed occasione per fare chiarezza su alcuni aspetti. “Voler valorizzare un luogo

