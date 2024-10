Carroll ritrova la gioia di giocare a calcio a Bordeaux, 4 gol in 2 partite: “E ci ho rimesso pure dei soldi” (Di martedì 8 ottobre 2024) Andy Carroll ha ritrovato la gioia di giocare a calcio a Bordeaux e in due partite ha segnato 4 gol. L'attaccante inglese ha deciso di accettare la corte del club francese in difficoltĂ e ha ammesso: "Mi è costato anche dei soldi venire a giocare qui" Fanpage.it - Carroll ritrova la gioia di giocare a calcio a Bordeaux, 4 gol in 2 partite: “E ci ho rimesso pure dei soldi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Andyhato ladie in dueha segnato 4 gol. L'attaccante inglese ha deciso di accettare la corte del club francese in difficoltĂ e ha ammesso: "Mi è costato anche dei soldi venire aqui"

Carroll ritrova la gioia di giocare a calcio a Bordeaux, 4 gol in 2 partite: “E ci ho rimesso pure dei soldi” - Andy Carroll ha ritrovato la gioia di giocare a calcio a Bordeaux e in due partite ha segnato 4 gol. L’attaccante inglese ha deciso di accettare la corte del club francese in difficoltà e ha ammesso: ... (fanpage.it)

ATP Pechino, Medvedev: “Sempre interessante giocare contro Monfils. Laver Cup? Esperienza divertente” - Tennis - Interviste | "Quando giocano Sinner e Alcaraz sai che sarà sempre dura. L'obiettivo è sempre vincere il torneo" dice Daniil Medvedev in attesa di esordire contro Gael Monfils ... (ubitennis.com)