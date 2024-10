Calcio: Serie A. Due turni di squalifica per Hernandez, uno a Conceicao (Di martedì 8 ottobre 2024) Stop per una giornata anche a Coulibaly, Maripan e mister Palladino ROMA - In merito alla settima giornata di andata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per due giornate Theo Hernandez (Milan) e per una Francisco Conceicao (Juventus), Woyo Coulibaly (Parma) e Guillermo Maripan (Torino). Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A. Due turni di squalifica per Hernandez, uno a Conceicao Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Stop per una giornata anche a Coulibaly, Maripan e mister Palladino ROMA - In merito alla settima giornata di andata diA, il giudice sportivo hato per due giornate Theo(Milan) e per una Francisco(Juventus), Woyo Coulibaly (Parma) e Guillermo Maripan (Torino).

