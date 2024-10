Calano i tassi dei prestiti personali: chi li chiede e per quale motivo (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Scendono anche gli interessi dei prestiti personali. Dopo due anni di aumenti ecco che i tassi registrano un nuovo calo nei primi nove mesi del 2024 pari al -3%. Secondo Aligi Scotti, business unit director di Facile.it, "Il settore del credito al consumo, a differenza di quello dei mutui, risponde in maniera meno marcata e con tempistiche più dilatate alle decisioni della Bce. Tuttavia, il calo generale del costo del denaro inizia a riflettersi positivamente anche sui prestiti personali". Ecco l’analisi condotta da Facile.it e prestiti.it. La discesa dei prestiti Il recente taglio del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea sta generando i suoi effetti positivi anche nel mondo dei prestiti personali. Quotidiano.net - Calano i tassi dei prestiti personali: chi li chiede e per quale motivo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Scendono anche gli interessi dei. Dopo due anni di aumenti ecco che iregistrano un nuovo calo nei primi nove mesi del 2024 pari al -3%. Secondo Aligi Scotti, business unit director di Facile.it, "Il settore del credito al consumo, a differenza di quello dei mutui, risponde in maniera meno marcata e con tempistiche più dilatate alle decisioni della Bce. Tuttavia, il calo generale del costo del denaro inizia a riflettersi positivamente anche sui". Ecco l’analisi condotta da Facile.it e.it. La discesa deiIl recente taglio del costo del denaro da parte della Banca Centrale Europea sta generando i suoi effetti positivi anche nel mondo dei

