Bundesliga, pari Leverkusen e Bayern Monaco: Borussia al tappeto (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Non il miglior modo di affrontare la pausa per le nazionali per quanto riguarda le tre grandi del calcio tedesco. Nella sesta giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund perde 2-1 in casa dell'Union Berlino, mentre fanno poco meglio Leverkusen e Bayern. La squadra di Xabi Alonso pareggia 2-2 contro l'Holstein Kiel, mentre i bavaresi chiudono un pirotecnico 3-3 a Francoforte contro l'Eintracht. Chi sorride è il Lipsia che si impone di misura sul campo dell'Heidenheim. Ripercorriamo le sfide del weekend. Le partite della sesta giornata Sesto turno di Bundesliga che comincia venerdì dalla SGL Arena dove l'Augsburg si impone contro il Borussia Monchengladbach. La partenza è non è un granché, ma al 38' passano i padroni di casa con Keven Schlotterbeck. Sport.quotidiano.net - Bundesliga, pari Leverkusen e Bayern Monaco: Borussia al tappeto Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Milano, 8 ottobre 2024 – Non il miglior modo di affrontare la pausa per le nazionali per quanto riguarda le tre grandi del calcio tedesco. Nella sesta giornata di, ilDortmund perde 2-1 in casa dell'Union Berlino, mentre fanno poco meglio. La squadra di Xabi Alonso pareggia 2-2 contro l'Holstein Kiel, mentre i bavaresi chiudono un pirotecnico 3-3 a Francoforte contro l'Eintracht. Chi sorride è il Lipsia che si impone di misura sul campo dell'Heidenheim. Ripercorriamo le sfide del weekend. Le partite della sesta giornata Sesto turno diche comincia venerdì dalla SGL Arena dove l'Augsburg si impone contro ilMonchengladbach. La partenza è non è un granché, ma al 38' passano i padroni di casa con Keven Schlotterbeck.

Highlights e gol Borussia Dortmund-Bochum 4-2 : Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) - GLI HIGHLIGHTS DI BORUSSIA DORTMUND-BOCHUM 4-2 The post Highlights e gol Borussia Dortmund-Bochum 4-2: Bundesliga 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con gli highlights e i gol di Borussia Dortmund-Bochum 4-2, match valido per la quinta giornata della Bundesliga 2024/2025. Di ... (Sportface.it)

Bundesliga 2024/2025 : poker del Borussia Dortmund - Bochum rimontato - Il risultato resta comunque in bilico e la squadra in azzurro prova a pareggiarla, ma ci pensa Nmecha nel finale a chiudere definitivamente i giochi. Grande rimonta del Borussia Dortmund al Signal Iduna Park e 4-2 servito al Bochum nella quinta giornata della Bundesliga 2024/2025. Un uno-due che ... (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Bochum - Bundesliga 2024/2025 - Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Bochum BORUSSIA DORTMUND: In attesa BOCHUM: In attesa The post Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Bochum, Bundesliga 2024/2025 appeared first on SportFace. Di seguito le scelte dei due tecnici. . La squadra di Nuri Sahin vuole rialzare la testa dopo la ... (Sportface.it)