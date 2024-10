Zon.it - Bullismo: Online lo Spot “Riempire il Vuoto” Realizzato da Giovani con Autismo

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un progetto inclusivo per sensibilizzare sulattraverso l’arte e la comunicazione digitale. Un esempio è unocontro ildacon. Èil, insieme contro il“, unovideo animatoda Out of the Blue nell’ambito del progetto triennale “Inclusi. Dalla scuola alla vita, andata e ritorno”. Questo progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e coinvolge 52 organizzazioni del Terzo Settore in tutta Italia, promuovendo una scuola e un territorio equi e accessibili a tutti. Out of the Blue è un’agenzia di comunicazione nata all’interno del consorzio SIR, che offre servizi come la realizzazione di video, siti web, podcast e grafica.