Bruno Mars: i brani essenziali della popstar dal cuore tenero (Di martedì 8 ottobre 2024) Honolulu, capitale delle Hawaii, è una località alla quale dobbiamo molto. Oltre ad essere un paradiso naturale, nonché il rifugio di Mago Merlino de La spada nella roccia («Honolulu, arrivo!»), ha infatti dato i natali a diversi personaggi famosi. Pensiamo all'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama o a Bette Midler, ad esempio. O, ancora, a Jason Momoa, Nicole Kidman e, naturalmente, a Bruno Mars. Classe 1985, Peter Gene Hernandez ha origini portoricane e filippine. Suo padre è solito chiamarlo Bruno, per via della somiglianza con il wrestler Bruno Sammartino. I commenti poco gentili delle ragazze, che lo considerano poco attraente, lo fanno sentire invece, fuori dal mondo, quasi un marziano. Da qui, lo pseudonimo Bruno Mars.

