Brisighella: ecco gli interventi di ricostruzione dopo le alluvioni (Di martedì 8 ottobre 2024) Brisighella (Ravenna), 8 ottobre 2024 – Sono 21, quattro dei quali da gestire con il proprio bilancio, gli interventi di ricostruzione del territorio (tutti finanziati dalle ordinanze 33 e 35 della struttura Commissariale) di cui il Comune di Brisighella dovrà occuparsi in seguito agli eventi alluvionali registratisi sia nel maggio dello scorso anno che il mese scorso. Per i restanti 17 interventi l’amministrazione comunale si avvarrà di una stazione appaltante ausiliaria. Nel dettaglio, il Comune di Brisighella ha ricevuto oltre 39 milioni di euro, il Consorzio di Bonifica 10 milioni di euro, l'Agenzia Regionale 3,2 milioni di euro e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato) 29,5 milioni di euro. I quattro interventi in carico al bilancio comunale riguarderanno alcune sistemazioni fognarie, stradali, vasche di laminazione e altri luoghi pubblici. Ilrestodelcarlino.it - Brisighella: ecco gli interventi di ricostruzione dopo le alluvioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024)(Ravenna), 8 ottobre 2024 – Sono 21, quattro dei quali da gestire con il proprio bilancio, glididel territorio (tutti finanziati dalle ordinanze 33 e 35 della struttura Commissariale) di cui il Comune didovrà occuparsi in seguito agli eventi alluvionali registratisi sia nel maggio dello scorso anno che il mese scorso. Per i restanti 17l’amministrazione comunale si avvarrà di una stazione appaltante ausiliaria. Nel dettaglio, il Comune diha ricevuto oltre 39 milioni di euro, il Consorzio di Bonifica 10 milioni di euro, l'Agenzia Regionale 3,2 milioni di euro e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato) 29,5 milioni di euro. I quattroin carico al bilancio comunale riguarderanno alcune sistemazioni fognarie, stradali, vasche di laminazione e altri luoghi pubblici.

