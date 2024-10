Borsa | Milano debole -08% con Europa guarda a banche centrali

Borsa: Milano debole (-0,8%) con Europa guarda a banche centrali (Di martedì 8 ottobre 2024) Piazza Affari resta negativa nella prima parte della seduta e cede lo 0,8% con l'indice Ftse Mib, cercando di fare un po' meglio delle altre Borse in Europa, dove Parigi perde l'1,2% e Londra l'1%. Francoforte scende invece dello 0,7%, leggermente confortata dal dato della produzione industriale tedesca migliore delle stime. I mercati azionari del Vecchio continente guardano, come alcuni asiatici a partire da Hong Kong che crolla dell'8%, alle incertezze sul programma di taglio dei tassi da parte delle banche centrali, a partire dalla Fed che potrebbe rallentare dopo i dati confortanti dal mercato del lavoro Usa. In lieve rialzo l'euro che tenta di recuperare quota 1,1 contro il dollaro, petrolio debole sotto i 76 dollari al barile. Quotidiano.net - Borsa: Milano debole (-0,8%) con Europa guarda a banche centrali Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Piazza Affari resta negativa nella prima parte della seduta e cede lo 0,8% con l'indice Ftse Mib, cercando di fare un po' meglio delle altre Borse in, dove Parigi perde l'1,2% e Londra l'1%. Francoforte scende invece dello 0,7%, leggermente confortata dal dato della produzione industriale tedesca migliore delle stime. I mercati azionari del Vecchio continenteno, come alcuni asiatici a partire da Hong Kong che crolla dell'8%, alle incertezze sul programma di taglio dei tassi da parte delle, a partire dalla Fed che potrebbe rallentare dopo i dati confortanti dal mercato del lavoro Usa. In lieve rialzo l'euro che tenta di recuperare quota 1,1 contro il dollaro, petroliosotto i 76 dollari al barile.

