Ilgiorno.it - Bagnolo San Vito, ruba un’auto per andare dalla ex fidanzata a Quistello: rintracciato e arrestato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mantova, 8 ottobre 2024 – Era arrivato aSaned era diretto a, ma i mezzi pubblici non passavano e così ha deciso dire una vettura riducente i tempi di attesa. Per questo, un 45enne bergamasco, già noto alle forze dell’ordine, è statocon l’accusa di furto aggravato. Stando alla ricostruzione di carabinieri, l’uomo, giunto aSannel pomeriggio di ieri e diretto a, non avendo trovato mezzi pubblici che lo conducesserosua ex, ha approfittato di un momento di distrazione di una signora che aveva temporaneamente parcheggiato una Peugeot in strada lasciando le chiavi inserite nel quadro di accensione. Il 45enne è salito in macchina ed è partito, ma la sua mossa non è sfuggita ad alcuni passanti che hanno subito avvisato i Carabinieri della zona.