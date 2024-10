Arrestati due giornalisti Italiani in Russia: mozione del tribunale a Kursk (Di martedì 8 ottobre 2024) Mandato di arresto per i giornalisti Italiani Traini e Battistini: accuse di ingresso illegale in Russia. Nuove proteste in Italia Recentemente, il tribunale distrettuale Leninsky di Kursk ha approvato la richiesta dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato di arresto per i giornalisti Italiani Simone Traini e Stefania Battistini. I due reporter sono accusati di essere entrati illegalmente in Russia dal territorio ucraino per realizzare un servizio televisivo sulla situazione nel distretto di Sudzha, nella regione di Kursk. Attualmente, i giornalisti si trovano fuori dalla Russia, ma la loro vicenda ha suscitato una forte reazione in Italia e nel mondo giornalistico internazionale. Puntomagazine.it - Arrestati due giornalisti Italiani in Russia: mozione del tribunale a Kursk Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Mandato di arresto per iTraini e Battistini: accuse di ingresso illegale in. Nuove proteste in Italia Recentemente, ildistrettuale Leninsky diha approvato la richiesta dell’ufficio regionale del servizio di frontiera russo di emettere un mandato di arresto per iSimone Traini e Stefania Battistini. I due reporter sono accusati di essere entrati illegalmente indal territorio ucraino per realizzare un servizio televisivo sulla situazione nel distretto di Sudzha, nella regione di. Attualmente, isi trovano fuori dalla, ma la loro vicenda ha suscitato una forte reazione in Italia e nel mondoco internazionale.

