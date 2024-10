Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà applicata una pena concordata ad Angelika Hutter, la donna tedesca che il 6 luglio del 2023, a Santo Stefano di Cadore (Belluno), era alla guida dell'auto che travolse una famiglia veneziana: morirono Marco Antoniello, di 47 anni, il figlio Mattia (2) e la nonna del piccolo, Maria Grazia Veneziatoday.it - Angelika Hutter patteggia 4 anni e 8 mesi Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sarà applicata una pena concordata ad, la donna tedesca che il 6 luglio del 2023, a Santo Stefano di Cadore (Belluno), era alla guida dell'auto che travolse una famiglia veneziana: morirono Marco Antoniello, di 47, il figlio Mattia (2) e la nonna del piccolo, Maria Grazia

Investe e uccide tre persone - Angelika Hutter chiede di patteggiare 4 anni. I familiari delle vittime : “La pena sia severa” - “Con l’auspicio che si possa arrivare alla pena più severa possibile – scrivono in una nota – per rendere almeno un po’ di giustizia ai loro cari e che si tenga conto che le vittime innocenti sono state ben tre, tra cui un bimbo di non ancora due anni”. Nessuna condanna è commisurabile al ... (Secoloditalia.it)

Angelika Hutter verso il patteggiamento - la rabbia dei famigliari : «Il vero ergastolo resta solo il nostro» - MESTRE - «Eravamo preparati a questo, conosciamo le leggi, ma non pensavamo che una persona che ha ucciso tre innocenti in un accesso di ira potesse cavarsela così. Questo ci... (Ilgazzettino.it)

Strage di Santo Stefano di Cadore - chiesta condanna a 4 anni e 8 mesi per la 32enne Angelika Hutter - Il sostituto procuratore di Belluno ha chiesto una condanna a quattro anni e 8 mesi di reclusione per Angelika Hutter, la 32enne che il 6 luglio 2023 investì e uccise una famiglia a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Continua a leggere . La donna travolse con la sua auto un bimbo di ... (Fanpage.it)