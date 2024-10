Anche la Cia Chieti - Pescara denuncia problemi per il gasolio agricolo: "Settore in difficoltà" (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche la Cia Chieti Pescara attacca la Regione Abruzzo per i disservizi legati alla gestione del gasolio agricolo agevolato e le inefficienze amministrative rischiano di mettere in seria difficoltà il Settore agricolo abruzzes a causa del malfunzionamento del portale per la richiesta di gasolio Ilpescara.it - Anche la Cia Chieti - Pescara denuncia problemi per il gasolio agricolo: "Settore in difficoltà" Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 8 ottobre 2024)la Ciaattacca la Regione Abruzzo per i disservizi legati alla gestione delagevolato e le inefficienze amministrative rischiano di mettere in seriailabruzzes a causa del malfunzionamento del portale per la richiesta di

Incendio in un campo agricolo a Muratella : intervento anche dell’elicottero - Inoltre, un elicottero è stato mobilitato per evitare che le fiamme raggiungano le strutture situate nelle vicinanze del campo. Le fiamme minacciano le strutture vicine, vigili del fuoco in azione con mezzi terrestri e aerei. . Nel pomeriggio un vasto incendio è scoppiato in un campo agricolo ... (Romadailynews.it)