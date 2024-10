Adesivo e striscione contro il proprietario del Valencia sotto la sua abitazione | coppia spagnola fermata a Singapore

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Si chiamano Dani e Mireia, neo sposi, tifosi del. Hanno sceltocome meta della loro luna di miele, ma il loro viaggio è diventato presto un incubo: laè in stato di fermo da venerdì 4 ottobre, quando stavano per prendere un aereo per Bali, altra meta del viaggio di nozze. Nei giorni scorsi l’uomo ha diffuso sui social alcune immagini di protestaPeter Lim, il principale azionista del, in varie località del Paese asiatico. Dani sui social, come riporta Marca, ha pubblicato tre tweet su X, accompagnati da foto con lo“Lim Go Home” in luoghi riconoscibili di: il primo, vicino a Marina Bay; e il terzo, a Merlion Park. Ma è stato il secondo post, all’hotel Abelia – con la didascalia “molto brutto, comunque” – ad essere stato condiviso migliaia di volte.