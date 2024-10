Addio a Domenica Speria. Lacrime e palloncini rosa: "per la stella più luminosa" (Di martedì 8 ottobre 2024) palloncini rosa e bianchi, girasoli e, soprattutto, brillantini. Quelli dorati che Mimma amava tanto. C’erano oltre trecento persone, ieri, a Terracielo per dare l’ultimo straziante Addio a Domenica Speria, mamma 35enne morta venerdì notte ad Appalto di Soliera. "Chi vive nel cuore di chi resta non muore" - cita la frase scelta dalla famiglia per ricordarla. Dopo la cerimonia funebre, le amiche hanno lanciato i palloncini in cielo ed intonato abbracciate: ‘Ovunque sarai, Ovunque sarò’ di Irama. L’uscita del carro funebre è stata salutata infine da un lungo applauso. Domenica Speria era arrivata a Modena a 8 anni e da allora aveva vissuto con gli zii. Si era sposata (di recente si era separata) e aveva avuto un bambino, che ora ha nove anni. E’ a lui che ieri è andato ogni pensiero. Ilrestodelcarlino.it - Addio a Domenica Speria. Lacrime e palloncini rosa: "per la stella più luminosa" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024)e bianchi, girasoli e, soprattutto, brillantini. Quelli dorati che Mimma amava tanto. C’erano oltre trecento persone, ieri, a Terracielo per dare l’ultimo straziante, mamma 35enne morta venerdì notte ad Appalto di Soliera. "Chi vive nel cuore di chi resta non muore" - cita la frase scelta dalla famiglia per ricordarla. Dopo la cerimonia funebre, le amiche hanno lanciato iin cielo ed intonato abbracciate: ‘Ovunque sarai, Ovunque sarò’ di Irama. L’uscita del carro funebre è stata salutata infine da un lungo applauso.era arrivata a Modena a 8 anni e da allora aveva vissuto con gli zii. Si era sposata (di recente si era separata) e aveva avuto un bambino, che ora ha nove anni. E’ a lui che ieri è andato ogni pensiero.

Mara Venier - la conduttrice parla del suo futuro lavorativo dopo l’addio a Domenica In : “Indubbiamente c’è voglia di fare altro - ma non so cosa” - La conduttrice ha anche spiegato che non vorrebbe lasciare la tv e parlando del suo futuro lavorativo ha detto di non vedere “Una collocazione giusta per me nel panorama televisivo. Anche quest’anno pensavo di non farla, ma sarà l’ultima”. Sono aperta a nuove esperienze non per forza con grandi ... (Metropolitanmagazine.it)

Mara Venier - la conduttrice parla del suo futuro lavorativo dopo l’addio a Domenica In : ”Sto cercando di uscire fuori da ‘Domenica In’ - indubbiamente c’è voglia di fare altro. Non so cosa” - . Mara, infatti, si è commossa durante l’annuncio. La conduttrice, dopo aver pronunciato queste parole, è apparsa visibilmente emozionata. Alla presentazione della nuova edizione del programma della domenica, Mara ha affermato: “Quando l’anno scorso ho detto che era l’ultima ‘Domenica In’, io ... (Metropolitanmagazine.it)

"Sarà la mia ultima stagione". Mara Venier annuncia in lacrime l'addio a Domenica In - Mara Venier ha ribadito che questa sarà la sua ultima stagione alla guida di Domenica In. Il futuro della conduttrice è incerto: "Non so cosa farò". (Ilgiornale.it)