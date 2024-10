Accusa collega di prendere soldi per corsi di formazione e finisce a processo per diffamazione: assolta (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA - Una pec e la lettura di una memoria difensiva hanno portata una professionista in tribunale, ad affrontare un processo con l’Accusa di diffamazione e minacce. Ma per una assistente sociale è arrivata l’assoluzione, venerdì, perché il fatto non sussiste. Per il suo ordine professionale Anconatoday.it - Accusa collega di prendere soldi per corsi di formazione e finisce a processo per diffamazione: assolta Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ANCONA - Una pec e la lettura di una memoria difensiva hanno portata una professionista in tribunale, ad affrontare uncon l’die minacce. Ma per una assistente sociale è arrivata l’assoluzione, venerdì, perché il fatto non sussiste. Per il suo ordine professionale

