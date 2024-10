A Jessica viene mostrato un video di Yulia e Giglio insieme (Di martedì 8 ottobre 2024) Grande Fratello, Alfonso Signorini chiama Jessica per mostrarle un video di Yulia e Giglio insieme nella Casa L'articolo A Jessica viene mostrato un video di Yulia e Giglio insieme proviene da Novella 2000. Novella2000.it - A Jessica viene mostrato un video di Yulia e Giglio insieme Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Grande Fratello, Alfonso Signorini chiamaper mostrarle undinella Casa L'articolo Aundiproda Novella 2000.

Grande Fratello - Jessica Morlacchi a Yulia Bruschi : "Non ho paura a dirti che siamo identiche" (VIDEO) - Nuovo e inaspettato confronto nella Casa del Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi: a poche ore dalla diretta, le due concorrenti sembrano essere arrivate a una tregua, quanto durerà?. (Comingsoon.it)

Jessica del GF ha “cotta” per un volto di Temptation Island : ecco di chi si tratta – VIDEO - Jessica Morlacchi, concorrente del Grande Fratello, svela il suo interesse per l'ex tentatore di Temptation Island, durante una conversazione in giardino. . rticolo Jessica del GF ha “cotta” per un volto di Temptation Island: ecco di chi si tratta – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un ... (Blogtivvu.com)

Grande Fratello - Helena Prestes e Amanda Lecciso criticano Jessica Morlacchi : "Giglio non c'entra niente" (VIDEO) - Amanda Lecciso ed Helena Prestes si scambiano le loro opinioni riguardo le continue discussioni avvenute nella Casa del Grande Fratello tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi. (Comingsoon.it)