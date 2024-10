Zangrillo: “La PA non è più il luogo del posto fisso, occorre attrarre le nuove generazioni con sburocratizzazione e formazione continua” (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Dobbiamo essere un’organizzazione che non si limita ad assicurare la stabilità del posto di lavoro: deve finire questa storia della pubblica amministrazione come luogo del posto fisso". L'articolo Zangrillo: “La PA non è più il luogo del posto fisso, occorre attrarre le nuove generazioni con sburocratizzazione e formazione continua” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) "Dobbiamo essere un’organizzazione che non si limita ad assicurare la stabilità deldi lavoro: deve finire questa storia della pubblica amministrazione comedel". L'articolo: “La PA non è più ildellecon” .

In Un posto al sole Damiano svela il luogo di ritrovo del clan Torrente - A palazzo Palladini il figlio di Guido e Mariella non vuole più vedere il padre, avendo intuito perfettamente di chi è la colpa della separazione. Comunque le intuizioni del poliziotto sono buone, e forse porteranno a catturare il boss, ma certamente mettendo in pericolo seriamente la vita del ... (Leggi la notizia)

Borgo Santa Maria, problemi statici per un condominio: evacuati 7 nuclei familiari. Sopralluogo nella notte (sul posto anche il sindaco Biancani). Ordinanza confermata - PESARO - Tensione, disagi e paura nella palazzina 105 di Borgo Santa Maria dove sono stati evacuati sette nuclei familiari. Alla base di questa decisione i problemi strutturali statici del... (Leggi la notizia)

Preghiera a Maria, 1 agosto: noto luogo mariano posto alla fine del mondo - . L’apostolo Pietro infatti, proveniente dall’Oriente e in viaggio verso Roma,. . Il tempio sacro, secondo la tradizione, è stato esorcizzato addirittura dall’Apostolo San Pietro in persona. Il ritrovamento di un’icona della Madonna Annunziata nel sottosuolo dà origine al Santuario di Nostra ... (Leggi la notizia)

Il Consiglio comunale per scegliere il luogo da dedicare a Zacchetti - Una seduta del Consiglio per dedicare un luogo della città a Ermanno Zacchetti, il sindaco scomparso a luglio dopo ... (msn.com)

Ecco dove è successo «La toilette del cimitero è un luogo di incontro sessuale», il Comune la chiude - Il comune di Teufenthal, nel Canton Argovia, chiuderà la toilette pubblica del cimitero a partire da gennaio. Il motivo? Il comportamento inappropriato di chi usufruisce del servizio e che disturba la ... (bluewin.ch)

Trump torna a Butler sul luogo dell'attentato, comizio con Musk - "Il presidente Trump deve vincere per preservare la costituzione, deve vincere per preservare la democrazia in America". Così Elon Musk dal palco a Butler "Manca solo un mese al voto: dobbiamo arrivar ... (tg24.sky.it)