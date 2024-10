Leggioggi.it - Voto finale al DDL lavoro: stretta Naspi, dimissioni, conciliazioni online, lavoro stagionale. Le novità in arrivo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Parlamento è pronto a votare cosiddetto Collegatoo DDL, con molterilevanti in tema di, lavori stagionali e in somministrazione e cassa integrazione. Tra le tra le tante, regole semplificate per gli stagionali e i lavoratori in contratto di somministrazione, possibilità di lavorare durante la cassa integrazione, paletti per le assenze ingiustificate sulin tema di smart working e periodo di prova.La Commissioneaveva infatti concluso lo scorso 19 settembre 2024 l’esame in sede referente del disegno di legge di iniziativa governativa sulle “Disposizioni in materia di”.Il DDL, il cui esame in Commissione è iniziato il 6 dicembre 2023, è stato ampiamente modificato in sede referente, fino ad arrivare oggi in Parlamento profondamente modificato e composto di 33 articoli.