Via del Paradiso e via della Pergola modifiche alla circolazione

Firenze, 7 ottobre 2024 - I lavori in via del Paradiso e interventi in via della Pergola, che comporteranno modifiche alla circolazione. A Firenze in queste ore partono due interventi. In via del Paradiso per lavori relativi a un nuovo allaccio idrico e sostituzione del contatore la strada sarà chiusa da martedì 8 ottobre tra via San Marcellino e via di Ripoli. Chiusura anche in via San Marcellino, da via del Paradiso e via Parlatore, e via del Paradiso, da via San Marcellino e via Fortini con deroga per i mezzi diretti ai passi carrabili. Il termine previsto è il 15 ottobre. In via della Pergola giovedì 10 ottobre, da mezzanotte alle 6, è in programma la movimentazione di pezzi di un macchinario medico a servizio dell'ospedale di Santa Maria Nuova. Sarà quindi istituito un divieto di transito da via Nuova dei Caccini e via Sant'Egidio.

