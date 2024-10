Vaticano, Papa Francesco annuncia Concistoro: 21 nuovi cardinali per ‘Chiesa universale’ (Di lunedì 7 ottobre 2024) Papa Francesco ha annunciato un Concistoro per l’8 dicembre in cui nominerà 21 nuovi cardinali la cui provenienza “esprime l’universalità della Chiesa”. Lo ha detto lo stesso Pontefice al termine dell’Angelus elencando i nomi di coloro che diventeranno cardinali fra cui il Nunzio apostolico, Monsignor Angelico Acerbi e arcivescovi di tutto il mondo, da Lima a Teheran. Nella lista letta dal Pontefice in occasione dell’Angelus, ricorda Vatican News, “figura il nome di monsignor Baldassarre Reina che da oggi diventa nuovo Vicario di Roma. Succede quindi al cardinale Angelo De Donatis nominato lo scorso aprile penitenziere maggiore. Reina ha svolto finora l’incarico di vicegerente”. Tra i futuri cardinali, si legge sui media vaticani, “anche il nunzio Angelo Acerbi, a 99 anni, il più anziano cardinale creato. Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)hato unper l’8 dicembre in cui nominerà 21la cui provenienza “esprime l’universalità della Chiesa”. Lo ha detto lo stesso Pontefice al termine dell’Angelus elencando i nomi di coloro che diventerannofra cui il Nunzio apostolico, Monsignor Angelico Acerbi e arcivescovi di tutto il mondo, da Lima a Teheran. Nella lista letta dal Pontefice in occasione dell’Angelus, ricorda Vatican News, “figura il nome di monsignor Baldassarre Reina che da oggi diventa nuovo Vicario di Roma. Succede quindi al cardinale Angelo De Donatis nominato lo scorso aprile penitenziere maggiore. Reina ha svolto finora l’incarico di vicegerente”. Tra i futuri, si legge sui media vaticani, “anche il nunzio Angelo Acerbi, a 99 anni, il più anziano cardinale creato.

