Vaccini influenza e Covid, in Toscana si parte oggi dal medico di base (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 - Da oggi ci si può vaccinare contro influenza e Covid dal proprio medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta per quanto riguarda i bambini. Dal primo ottobre è stata avviata la vaccinazione all’interno delle Rsa. Adesso, la possibilità si amplia a tutta la popolazione. PRESSPHOTO Firenze, Regione Toscana, presentazione finanziamento Pronti Intervento Rapidi. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 - Daci si può vaccinare controdal propriodi famiglia o dal pediatra di libera scelta per quanto riguarda i bambini. Dal primo ottobre è stata avviata la vaccinazione all’interno delle Rsa. Adesso, la possibilità si amplia a tutta la popolazione. PRESSPHOTO Firenze, Regione, presentazione finanziamento Pronti Intervento Rapidi.

