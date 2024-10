Un anno di guerra, zero soluzioni: l’Ue alla prova del fuoco (e del fallimento) (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel giorno in cui il mondo commemora il primo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, l’Unione europea è la solita orchestra senza direttore, dove ogni musicista suona la propria partitura. È questo il quadro che emerge a un anno di distanza da quel tragico 7 ottobre 2023, con l’Ue incapace di trovare una voce comune su una delle crisi più complesse e durature del nostro tempo. Mentre Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa alla cerimonia commemorativa per le 1.200 vittime israeliane e i 250 ostaggi, il Medio Oriente ribolle. Gaza continua a sanguinare sotto i bombardamenti, il Libano trema per gli scontri tra Israele e Hezbollah e l’Iran viene minacciato di rappresaglie. In questo scenario da polveriera, l’Ue si dimostra incapace di offrire una risposta unitaria e coerente. Lanotiziagiornale.it - Un anno di guerra, zero soluzioni: l’Ue alla prova del fuoco (e del fallimento) Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nel giorno in cui il mondo commemora il primo anniversario degli attacchi di Hamas contro Israele, l’Unione europea è la solita orchestra senza direttore, dove ogni musicista suona la propria partitura. È questo il quadro che emerge a undi distanza da quel tragico 7 ottobre 2023, conincapace di trovare una voce comune su una delle crisi più complesse e durature del nostro tempo. Mentre Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipacerimonia commemorativa per le 1.200 vittime israeliane e i 250 ostaggi, il Medio Oriente ribolle. Gaza continua a sanguinare sotto i bombardamenti, il Libano trema per gli scontri tra Israele e Hezbollah e l’Iran viene minacciato di rappresaglie. In questo scenario da polveriera,si dimostra incapace di offrire una risposta unitaria e coerente.

