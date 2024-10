Ilgiorno.it - Tragedia a Stradella: colpo accidentale dal fucile da caccia, Stefano Brambilla muore nella sua cantina

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(Pavia), 7 ottobre 2024 - Unpartito accidentalmente dal suoda, che stava riponendo in. E' morto così, 64enne di, pensionato. Il tragico incidente è successo verso le 8.30 di oggi, lunedì 7 ottobre,sua abitazione in via San Martino a. L'allarme è stato lanciato da una figlia che abita insieme al padre, che era vedovo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, ma per la vittima non c'era purtroppo più nulla da fare ed è stato constatato il decesso. Nell'abitazione dellasono arrivati anche i carabinieri di, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto. Esclusa la responsabilità di terze persone, l'uomo era da solo inmentre stava maneggiando ilda, un calibro 12 regolarmente detenuto.