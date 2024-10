The Acolyte, Jodie Turner-Smith: "Disney non ha fatto niente per difenderci dagli insulti razzisti" (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'attrice si è lamentata della scarsa difesa dello studio contro gli insulti su internet ricevuti dagli attori della serie Star Wars Ad agosto, è stato confermato che Lucasfilm/Disney ha cancellato The Acolyte e non avrebbe proseguito con una seconda stagione, nonostante diverse importanti trame e archi di personaggi fossero rimasti irrisolti alla fine del finale della prima stagione. La decisione è stata accolta con un misto di indifferenza e delusione, ma è chiaro che molti fan di Star Wars - e alcuni degli attori coinvolti nella serie - siano rimasti sorpresi da questo sviluppo. Ora la star Jodie Turner-Smith (che nel corso della serie ha interpretato il personaggio di Madre Aniseya) si è scagliata contro la Disney per non aver parlato Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'attrice si è lamentata della scarsa difesa dello studio contro glisu internet ricevutiattori della serie Star Wars Ad agosto, è stato confermato che Lucasfilm/ha cancellato Thee non avrebbe proseguito con una seconda stagione, nonostante diverse importanti trame e archi di personaggi fossero rimasti irrisolti alla fine del finale della prima stagione. La decisione è stata accolta con un misto di indifferenza e delusione, ma è chiaro che molti fan di Star Wars - e alcuni degli attori coinvolti nella serie - siano rimasti sorpresi da questo sviluppo. Ora la star(che nel corso della serie ha interpretato il personaggio di Madre Aniseya) si è scagliata contro laper non aver parlato

