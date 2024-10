Tennis Badosa accusata di razzismo per una foto postata sui social | arrivano le scuse

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tramite un messaggio sui, Paulasi è scusata per ladal suo coach, Pol Toledo, che aveva spinto tanti utenti ad accusarla di. Nell’immagine, scattata in occasione del torneo di Pechino, lata spagnola è immortalata al ristorante mentre ha in mano due bacchette che le sfiorano la faccia all’altezza degli occhi. Lo scatto è stato interpretato da molte persone come una presa in giro nei confronti del popolo cinese e di una loro caratteristica come gli occhi a mandorla. “Non sapevo che fosse una cosa offensiva né che potesse essere considerata razzista, mi dispiace molto. Mi assumo la piena responsabilità, è stato un errore. Questi errori mi aiuteranno a imparare per il futuro. Spero che capiate Vi amo tutti” ha scritto, reduce dalla semifinale nel Wta 1000 di Pechino. Hey guys! Really sorry didn’t know this was offensive towards racism.