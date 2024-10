Sul velluto con Civitanova liquidata per tre set a zero

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È un’altra Allianz Milano quella scesa in campo tra le mura amiche dell’Allianz Cloud contro la Cucine Lube. Dopo la brutta prestazione di una settimana fa, al debutto in questa Superlega, i lombardi sono più concreti e soprattutto cinici. Non c’è troppa storia contro i marchigiani che vengono battuti per 3 set a 0. Vittoria senza festa per la scomparsa della madre del presidente e del vicepresidente Lucio e Ivano Fusaro. Piazza parte con la solita diagonale Porro – Reggers, al centro Caneschi e Schnitzer, bande Louati e Kaziyski, libero Catania (il nipponico Otsuka, invece, rimane ancora in panchina con la maglia da libero per un piccolo problema agli addominali). Decisi e concentrati i lombardi tentano subito di scappare nel primo set. La squadra del neo coach dei marchigiani, Medei, si fa subito sotto e a metà set riaggancia i padroni di casa.