Strage Erba: giudici, mancata novità prova per la revisione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (LaPresse) – La richiesta di revisione per la Strage di Erba presentata da Olindo Romano e Rosa Bassi è “inammissibile sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità”. Lo scrivono i giudici della Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, nelle motivazioni con le quali è stata respinta la richiesta di revisione del processo a carico dei due coniugi all’ergastolo per la Strage di Erba del 2006. Lapresse.it - Strage Erba: giudici, mancata novità prova per la revisione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Milano, 7 ott. (LaPresse) – La richiesta diper ladipresentata da Olindo Romano e Rosa Bassi è “inammissibile sotto il duplice profilo della mancanza die della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità”. Lo scrivono idella Seconda sezione penale della Corte d’Appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, nelle motivazioni con le quali è stata respinta la richiesta didel processo a carico dei due coniugi all’ergastolo per ladidel 2006.

Strage di Erba - i giudici : "Per la revisione mancano novità rilevanti. Il testimone Frigerio era lucido" - E’ la conclusione a cui sono giunti i giudici della Corte d’appello d Brescia che hanno giudicato inammissibile l’istanza. . . La richiesta di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per quanto rituale, non è ammissibile «sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della ... (Gazzettadelsud.it)

Strage di Erba - “nessuna nuova prova”. Ecco perché per i giudici hanno bocciato la richiesta di revisione del processo - Per i giudici di Brescia “l’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti è stato invano approfondito nella prima fase delle indagini e non ha trovato alcun riscontro” da parte della Guardia di Finanza e “non può certo trovare nuova linfa ... (Ilfattoquotidiano.it)

Strage di Erba - giudici : “No alla revisione del processo - nessuna nuova prova e nessun complotto contro Olindo e Rosa” - Difesa e pg chiedevano di riaprire il caso chiuso con la sentenza all'ergastolo per avere ucciso l'11 dicembre 2006 a Erba Raffaella Castagna, sua madre Paola Galli, suo figlio Youssef di due anni e la vicina di casa Valeria Cherubini. È quanto hanno scritto i giudici della Corte d'Appello di ... (Ilgiorno.it)