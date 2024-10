Sposta la residenza in Svizzera per non pagare le tasse: denunciata per evasione fiscale la star di Onlyfans (Di lunedì 7 ottobre 2024) Guadagni e vita da sogno, questo traspariva dalle sue attività social, ma quando la guardia di finanza ha attivato i controlli di tutti quegli introiti non ja trovato traccia. A finire nei guai una nota content creator di Onlyfans, "Mady Gio", denunciata con l'accusa di dichiarazione infedele Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Guadagni e vita da sogno, questo traspariva dalle sue attività social, ma quando la guardia di finanza ha attivato i controlli di tutti quegli introiti non ja trovato traccia. A finire nei guai una nota content creator di, "Mady Gio",con l'accusa di dichiarazione infedele

Quicomo.it - Sposta la residenza in Svizzera per non pagare le tasse: denunciata per evasione fiscale la star di Onlyfans

Non dichiara guadagni per 1,5 milioni: star di onlyfans denunciata per evasione fiscale - A finire nei guai la content creator italiana nota come "Mady Gio": nonostante i guadagni milionari, la donna dichiarava poco più di 50mila euro ... (today.it)

Influencer di onlyfans denunciata per evasione da 1,5 milioni di euro - Senza le barriere digitali che impediscono la fruizione libera di notizie, inchieste e approfondimenti. Se approvi il giornalismo senza padroni, abituato a dire la verità, la tua donazione è un aiuto ... (corrieredellacalabria.it)

Evasione fiscale per un milione e mezzo, influencer di onlyfans denunciata - I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nell’ambito del dispositivo di contrasto all’evasione fiscale, hanno analizzato la platea dei digital content creator residenti nel territorio, individu ... (primasaronno.it)