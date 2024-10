Sparatoria in strada: ferito gravemente un poliziotto, morto il pizzaiolo Francesco Chimirri (Di lunedì 7 ottobre 2024) È di un morto e un ferito il bilancio di una Sparatoria avvenuta intorno alle 15:30 di oggi 7 ottobre 2024 nel quartiere popolare di Lampanaro, alla periferia sud di Crotone. La vittima si chiamava Francesco Chimirri e faceva il pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto. L'uomo è giunto cadavere al pronto Europa.today.it - Sparatoria in strada: ferito gravemente un poliziotto, morto il pizzaiolo Francesco Chimirri Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) È di une unil bilancio di unaavvenuta intorno alle 15:30 di oggi 7 ottobre 2024 nel quartiere popolare di Lampanaro, alla periferia sud di Crotone. La vittima si chiamavae faceva ila Isola Capo Rizzuto. L'uomo è giunto cadavere al pronto

Sparatoria a Crotone - ucciso pizzaiolo. “Poliziotto ferito gravemente” - Secondo la ricostruzione dei fatti nel momento in cui scriviamo, la vittima si chiamava Francesco Chimirri e faceva il pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto. L’uomo è giunto cadavere al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i soccorritori lo stavano trasportando. Sul posto ci sono ... (Quotidiano.net)

La sparatoria dopo un inseguimento a Crotone - almeno un uomo ferito e in gravi condizioni - Almeno un uomo sarebbe rimasto ferito in una sparatoria a Crotone. Secondo le prime indiscrezioni, le vittime sarebbero due, ma il tutto è ancora da accertare. Non sono ancora chiare le dinamiche dei fatti. Una delle due vittime sarebbe in gravi condizioni. (Fanpage.it)

Foggia - sparatoria : un ferito In serata - Nel rione Candelaro, a Foggia, la sparatoria. Un 60enne è rimasto ferito, in condizioni non ritenute gravi. Tre colpi di pistola alle gambe. Indagano i carabinieri. L'articolo Foggia, sparatoria: un ferito <small class="subtitle">In serata</small> proviene da Noi Notizie.. . (Noinotizie.it)