Sicilia la convention di Fdi nel resort che ha ottenuto più fondi dall’assessorato al Turismo guidato dai meloniani

Un resort sulla costa Siciliana per la convention di Fratelli d'Italia che guarda caso è anche una delle strutture alberghiere che ha ottenuto più fondi dall'assessorato al Turismo, guidato da anni dai meloniani. Una denuncia lanciata dal deputato regionale del Movimento 5 stelle, Luigi Sunseri: "Guarda caso, dopo la fine della misura erogata da See Sicily, progetto che ha creato un buco di 10 milioni di euro, la convention si tiene proprio in quel resort". Un'ampia lussuosa struttura alberghiera, nel borgo marinaro di Brucoli, a pochi chilometri di distanza da Augusta, nel Siracusano: è stata questa la sede – dal 4 al 6 ottobre – della convention Italia, le radici della bellezza di Fdi.

