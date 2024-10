.com - Serie D / Ancona, mister Gadda: ”i miei ragazzi hanno fortemente ricercato la vittoria per scacciare via l’ombra dei due ko”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il tecnico biancorosso esamina la 5º giornata di campionato dopo una prestazione di gruppo del tutto soddisfacente e che ha visto nuovi interpreti far ritrovare la via del gol ai dorici, 7 ottobre 2024 – Una bella iniezione di autostima ladi ieri 4-1 dell’tra le mura amiche contro una formazione, quella laziale, molto giovane ma arcigna e veloce. Con pure una buona qualità di gioco impostata e sopratutto particolarmente proficua negli scontri fuori sede. Fino ad ora vinti tutti. A sbloccare l’11 di casa, il primo vantaggio che, seppur su un autorete del giocatore avversario, è stata frutto di una bella azione ricercata, come a seguire le altre costruzioni. Gradualmente, azione dopo azione, è uscita fuori prorompente, specie nella seconda frazione, la vera anima dei biancorossi.