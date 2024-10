Sei anni di aggiornamenti Android su uno smartphone economico. Samsung Galaxy A16 5G è il primo (Di lunedì 7 ottobre 2024) aggiornamenti di sistema e sicurezza si spingeranno fino a ottobre 2030. Il telefono sta iniziando a comparire su alcuni siti Samsung europei. Il prezzo di listino è molto basso Dday.it - Sei anni di aggiornamenti Android su uno smartphone economico. Samsung Galaxy A16 5G è il primo Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)di sistema e sicurezza si spingeranno fino a ottobre 2030. Il telefono sta iniziando a comparire su alcuni sitieuropei. Il prezzo di listino è molto basso

Samsung Galaxy A16 5G è ufficiale - con 6 anni di aggiornamenti - La divisione olandese del sito ufficiale di Samsung ha inserito in listino Samsung Galaxy A16 5G, confermando di fatto il nuovo modello. L'articolo Samsung Galaxy A16 5G è ufficiale, con 6 anni di aggiornamenti proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Questo smartphone di Samsung dovrebbe arrivare con 6 anni di supporto software - Alcuni materiali di marketing trapelati svelano cosa ci riserverà il prossimo smartphone 5G economico di Samsung. L'articolo Questo smartphone di Samsung dovrebbe arrivare con 6 anni di supporto software proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

