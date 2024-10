Scontri a Roma durante il corteo pro Palestina: ai domiciliari il manifestante arrestato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Scattano i domiciliari per il manifestante arrestato sabato scorso nel corso della manifestazione pro Palestina in piazzale Ostiense. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Fanpage.it - Scontri a Roma durante il corteo pro Palestina: ai domiciliari il manifestante arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Scattano iper ilsabato scorso nel corso della manifestazione proin piazzale Ostiense. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere.

Scontri a Roma per il corte pro Palestina - concessi i domiciliari a Tiziano Lovisolo di Monteprandone - MONTEPRANDONE Concessi i domiciliari (con processo fissato per il prossimo 14 novembre) per Tiziano Lovisolo, 24 anni, di Monteprandone, laureato a Urbino in Scienze e Politiche, arrestato... (Corriereadriatico.it)

Domiciliari per Tiziano Lovisolo - lo studente 24enne arrestato durante gli scontri al corteo pro Palestina a Roma - Mentre era in corso l’udienza di convalida, infatti, nel piazzale esterno a piazzale Clodio un gruppo di studenti appartenenti ai collettivi hanno manifestato in segno di solidarietà , mentre l’ingresso del Tribunale era controllato da un imponente servizio d’ordine disposto dalla questura della ... (Ilfattoquotidiano.it)