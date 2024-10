Scontri 5 ottobre, Donzelli: “Complimenti a polizia per aver contenuto violenti e garantita espressione idee” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Oggi è la giornata in cui bisogna ricordarsi di essere davvero tutti uniti nel combattere il terrorismo vergognoso di Hamas e dare solidarietà a Israele. Un anno fa tutti si dicevano accanto a Israele, poi hanno iniziato a esserci una serie di distinguo, fino a che addirittura qualcuno ha provato a invitare gli amici di Hamas alla Camera dei Deputati”. Così Giovanni Donzelli, a margine della cerimonia di commemorazione alla sinagoga di Roma per il primo anniversario del 7 ottobre: “Dobbiamo essere tutti uniti nel condannare Hamas, nel difendere il diritto di Israele a esistere e nel richiedere il rilascio degli ostaggi e la pace in Medio Oriente”. Lapresse.it - Scontri 5 ottobre, Donzelli: “Complimenti a polizia per aver contenuto violenti e garantita espressione idee” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “Oggi è la giornata in cui bisogna ricordarsi di essere davvero tutti uniti nel combattere il terrorismo vergognoso di Hamas e dare solidarietà a Israele. Un anno fa tutti si dicevano accanto a Israele, poi hanno iniziato a esserci una serie di distinguo, fino a che addirittura qualcuno ha provato a invitare gli amici di Hamas alla Camera dei Deputati”. Così Giovanni, a margine della cerimonia di commemorazione alla sinagoga di Roma per il primo anniversario del 7: “Dobbiamo essere tutti uniti nel condannare Hamas, nel difendere il diritto di Israele a esistere e nel richiedere il rilascio degli ostaggi e la pace in Medio Oriente”.

