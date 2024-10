Sansepolcro non si ferma. Beffato l’Atletico Bmg (Di lunedì 7 ottobre 2024) Sansepolcro 1 ATLETICO BMG 0 V.A. Sansepolcro (4-3-3): Vassallo; Carbonaro (19’ st Del Siena), Petricci, Tersini, Merciai (36’ st Innocentini); Gennaioli, Gorini, Brizzi; Pasquali (42’ st Barculli), Bartoccini (19’ st Mariotti), Valori (19’ st Quadroni). A disp: Mariangioli, Adreani, Tilli, Corsini. All. Armillei ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Gatti, Fapperdue, Angeli (32’ st Orlandi); Giustini (42’ st Chiaverini), Guazzaroni, Giambi, Proietti, Gianni; Capitani (1’ st Paciotti), Colombi. (Santini, Boninsegni, Cotroneo, Rossi, Lucaroni, Martellini). All. Farsi Arbitro: Di Giuseppe di Frosinone (Caravella e Vagnetti di Perugia). MARCATORI: 32’ st Tersini rig. NOTE: ammoniti Gennaioli, Pasquali, Carbonaro (S), Fapperdue, Gianni (B). Espulsi: 25’ st Gennaioli (S), 48’ st Brizzi (S) e Guazzaroni (B). Recupero: pt 2’, st 5’. Chi fermerà il Sansepolcro. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)1 ATLETICO BMG 0 V.A.(4-3-3): Vassallo; Carbonaro (19’ st Del Siena), Petricci, Tersini, Merciai (36’ st Innocentini); Gennaioli, Gorini, Brizzi; Pasquali (42’ st Barculli), Bartoccini (19’ st Mariotti), Valori (19’ st Quadroni). A disp: Mariangioli, Adreani, Tilli, Corsini. All. Armillei ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Gatti, Fapperdue, Angeli (32’ st Orlandi); Giustini (42’ st Chiaverini), Guazzaroni, Giambi, Proietti, Gianni; Capitani (1’ st Paciotti), Colombi. (Santini, Boninsegni, Cotroneo, Rossi, Lucaroni, Martellini). All. Farsi Arbitro: Di Giuseppe di Frosinone (Caravella e Vagnetti di Perugia). MARCATORI: 32’ st Tersini rig. NOTE: ammoniti Gennaioli, Pasquali, Carbonaro (S), Fapperdue, Gianni (B). Espulsi: 25’ st Gennaioli (S), 48’ st Brizzi (S) e Guazzaroni (B). Recupero: pt 2’, st 5’. Chi fermerà il

Lanazione.it - Sansepolcro non si ferma. Beffato l’Atletico Bmg

Fermati due quarantenni per furto di alcolici: scoperti a Sansepolcro mentre tentavano la fuga - Due uomini quarantenni, originari dell’Est Europa, sono stati Fermati dai Carabinieri dell’Arma di Sansepolcro mentre erano in transito tra Sansepolcro e Anghiari, a bordo di un’utilitaria. L’uomo al volante, oltre ad essere denunciato per il furto insieme al suo complice, ha subito anche il ... (Lortica.it)