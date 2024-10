Rapiti dalla musica del film Shine Il pianista Konstantin re di Monza

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per la finale ha portato una delle pagine più conosciute del repertorio per pianoforte e orchestra, il concerto numero 3 in re minore di Sergey Rachmaninov, conosciuto ai più come “Rach 3“ dopo il successo del“ del 1996. IlrussoEmelyanov ha vinto l’edizione numero 27 del concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo. Sul podio anche il tedesco Jonas Aumiller con il concerto numero 1 in mi minore di Chopin e il giapponese Sohta Miura con il concerto numero 1 in sol minore di Mendelsshon.Emelyanov ha ricevuto anche la borsa di studio abbinata al Premio Speciale del Pubblico e il premio della Giuria degli studenti, in collaborazione con il Liceo Classico ele Zucchi. (Ilgiorno.it)