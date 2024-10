Radio Goal – Ezio Capuano: “Quello di Conte è un calcio più equilibrato di Spalletti” (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’intervista di Ezio Capuano, allenatore del Foggia a Radio Goal offre spunti interessanti sulle sue opinioni riguardo il calcio moderno, in particolare sul Napoli e sull’approccio di Antonio Conte. Capuano su Conte e Spalletti Capuano sottolinea la differenza tra lo stile di gioco di Antonio Conte e Quello di Luciano Spalletti. Mentre Spalletti è noto per un gioco più bello e fluido, Conte predilige un calcio pragmatico e focalizzato sul risultato. La visione di Capuano è che il pragmatismo di Conte possa portare il Napoli a un livello superiore, soprattutto considerando l’importanza di avere giocatori di qualità. Importanza del Risultato Capuano enfatizza che nel calcio i risultati contano più di ogni altra cosa. Per lui, il piacere del tifoso è legato alla vittoria, non solo al bel gioco. Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Ezio Capuano: “Quello di Conte è un calcio più equilibrato di Spalletti” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) L’intervista di, allenatore del Foggia aoffre spunti interessanti sulle sue opinioni riguardo ilmoderno, in particolare sul Napoli e sull’approccio di Antoniosusottolinea la differenza tra lo stile di gioco di Antoniodi Luciano. Mentreè noto per un gioco più bello e fluido,predilige unpragmatico e focalizzato sul risultato. La visione diè che il pragmatismo dipossa portare il Napoli a un livello superiore, soprattutto considerando l’importanza di avere giocatori di qualità. Importanza del Risultatoenfatizza che neli risultati contano più di ogni altra cosa. Per lui, il piacere del tifoso è legato alla vittoria, non solo al bel gioco.

Radio Goal – Il Como ha giocato un ottimo calcio - ma il Napoli ha dato una prova importante. Kvaratskhelia … - Il Napoli deve rimanere lì, a contatto con le prime posizioni, almeno fino alla primavera”. Non mi meraviglia nulla, Conte è un allenatore pragmatico, ci sono state partite degli anni scorsi con Spalletti dove il Napoli giocava un bel calcio, ma quello di Conte è un calcio molto più equilibrato, ... (Terzotemponapoli.com)

Napoli - dopo la sosta vedremo il Lukaku dei tempi dell’Inter. Su Politano e Neres : il tutto a Radio Goal - Il Napoli e l’Inter sanno come si vince. E’ una squadra che una volta che viene organizzata ha le forze per poter sognare. Spinazzola? Per me è più un terzino. Non s’è basato su un solo metodo di gioco, ma Conte valorizza tutta la rosa. L’allenatore non è mai arrivato terzo in Serie A, non ha mai ... (Terzotemponapoli.com)

Radio Goal – Circa 400 giorni che il Napoli non era primo in classifica da solo - Conte sta lavorando bene - McTominay? La chiave vincente di questo Napoli è il collettivo. Pensai, dopo sei o sette partite diventerà il titolare del Bari. Per me il Napoli è un serio candidato a vincere lo scudetto e ne sarei felice perchè stimo tantissimo Antonio Conte. Il collega della RAI gli ha chiesto ‘Posso farti ... (Terzotemponapoli.com)