Prima Categoria. Pareggio a reti inviolate del Montignoso in casa del Serricciolo. Partita da incorniciare per il Mulazzo che vince in trasferta

Serricciolo 0 Montignoso 0 

Serricciolo: Tonelli R., Berti (72' Mosti), Casciari (57' Lisi), Dell'Amico (81' Vegnuti Mar.), Guelfi, Lazzoni, Piscopo, Shqypi, Mancini (81' Barattini), Maggiore, Bondielli. All. Borghetti 

Montignoso: Tognoni, Di Benedetti, Verduci (70' De Angeli), Del Padrone, Granai, Monopoli, Giulianelli, Donati (46' Youssefi), Bertuccelli, Costa (84' Offretti), Vatteroni (61' Della Pina). All. Alberti 

Arbitro: Incontrera di Livorno 

Serricciolo – Terzo Pareggio per il Serricciolo, ancora a secco di vittorie. Al 10' ripartenza del Montignoso sull'asse Vatteroni-Costa con quest'ultimo che tira centrale, ma Tonelli interviene prontamente. Al 18' grande giocata di Shqypi che libera da fuori area Piscopo che, però, spara alto sopra la traversa. Al 20' la punizione di Shqypi è centrale e Tognoni para senza troppi problemi.

