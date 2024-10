Prende automobilista a bottigliate: arrestato parcheggiatore abusivo a Salerno (Di lunedì 7 ottobre 2024) parcheggiatore abusivo agli arresti domiciliari a Salerno. La Squadra Mobile della Questura salernitana ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura guidata da Giuseppe Borrelli, nei Salernotoday.it - Prende automobilista a bottigliate: arrestato parcheggiatore abusivo a Salerno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)agli arresti domiciliari a. La Squadra Mobile della Questura salernitana ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di su richiesta della Procura guidata da Giuseppe Borrelli, nei

