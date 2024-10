«Pensa di essere Jackie Chan»: squalifica di 10 giornate a Marco Curto per la frase razzista durante l’amichevole con i Wolves (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dieci giornate di squalifica, poi ridotte a cinque, per «comportamento discriminatorio» nei confronti di un avversario durante un’amichevole estiva tra il Como e il Wolverhampton. È la decisione della Fifa presa per quanto avvenuto a Marbella, in Spagna, lo scorso luglio quando Marco Curto, difensore del Como, si è rivolto in maniera scorretta a un avversario dei Wolves. «Ignoralo, Pensa di essere Jackie Chan», ha detto a un compagno di squadra, riferendosi all’attaccante sudcoreano Hwang Hee-Chan, durante un parapiglia in campo successivo a uno scontro di gioco. Secondo il collegio che ha valutato quanto accaduto, si è trattato di un insulto di stampo razzista e il 25enne difensore di proprietà del Como, attualmente in prestito al Cesena, è stato ritenuto colpevole. Curto dovrà prestare lavori sociali e seguire corsi di formazione presso un’associazione indicata dalla stessa Fifa. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 7 ottobre 2024) Diecidi, poi ridotte a cinque, per «comportamento discriminatorio» nei confronti di un avversarioun’amichevole estiva tra il Como e il Wolverhampton. È la decisione della Fifa presa per quanto avvenuto a Marbella, in Spagna, lo scorso luglio quando, difensore del Como, si è rivolto in maniera scorretta a un avversario dei. «Ignoralo,di», ha detto a un compagno di squadra, riferendosi all’attaccante sudcoreano Hwang Hee-un parapiglia in campo successivo a uno scontro di gioco. Secondo il collegio che ha valutato quanto accaduto, si è trattato di un insulto di stampoe il 25enne difensore di proprietà del Como, attualmente in prestito al Cesena, è stato ritenuto colpevole.dovrà prestare lavori sociali e seguire corsi di formazione presso un’associazione indicata dalla stessa Fifa.

