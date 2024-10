Ilrestodelcarlino.it - Parrucchiere ‘abusivo’ a Bologna, il diploma era falso e non c’era un direttore tecnico

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 - La Polizia locale ha chiuso un’attività diper falsificazione deldi acconciatore e assenza del. Il titolare del negozio, in zona Borgo Panigale, è stato denunciato alla Procura. In passato gli erano già state contestate diverse irregolarità. La normativa infatti, a tutela del consumatore, anche alla luce dei prodotti che l'acconciatore può utilizzare per la cura dei capelli dei clienti, prevede che all'interno dell'attività sia sempre presente una persona in possesso di una qualifica professionale, conseguita dopo la frequenza di un corso riconosciuto dalla Regione e dopo aver superato un esame in una scuola. Non è quello che è avvenuto nell’attività, gestita da un 35enne.