Orlandi e Ciofi gol pesanti. Il Montevarchi ha svoltato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Montevarchi 2 POGGIBONSI 1 Montevarchi (4-2-3-1): Testoni; Vecchi, Ficini (65’ Franco), Martinelli, Ciofi; Sesti (56’ Rufini), Borgia (74’ Picchi); Boncompagni, Orlandi, Zhupa (56’ Saltalamacchia); Priore (61’ Carcani). All. Lelli. POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Martucci, Borri (49’ Palazzesi), Fremura, El Dib (75’ Mignani); Bigica, Mazzolli (91’ Salvatori), Marcucci; Bellini, Valori (63’ Fracassini), Belli. All. Calderini. Arbitro: Morello di Tivoli. Reti: 40’ Borri, 67’ Orlandi rig., 90’ Ciofi. Note: Spettatori 600, compresi 280 abbonati. Angoli 8 -2. Ammoniti: Sesti, Borgia, Martinelli, Testoni, Belli, Bigica, Mazzolli, Marcucci, Martucci. Montevarchi – Al novantesimo l’Aquila ribalta grazie ad un’azione capolavoro il duello senza esclusione di colpi con i Leoni del Poggibonsi. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024)2 POGGIBONSI 1(4-2-3-1): Testoni; Vecchi, Ficini (65’ Franco), Martinelli,; Sesti (56’ Rufini), Borgia (74’ Picchi); Boncompagni,, Zhupa (56’ Saltalamacchia); Priore (61’ Carcani). All. Lelli. POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Martucci, Borri (49’ Palazzesi), Fremura, El Dib (75’ Mignani); Bigica, Mazzolli (91’ Salvatori), Marcucci; Bellini, Valori (63’ Fracassini), Belli. All. Calderini. Arbitro: Morello di Tivoli. Reti: 40’ Borri, 67’rig., 90’. Note: Spettatori 600, compresi 280 abbonati. Angoli 8 -2. Ammoniti: Sesti, Borgia, Martinelli, Testoni, Belli, Bigica, Mazzolli, Marcucci, Martucci.– Al novantesimo l’Aquila ribalta grazie ad un’azione capolavoro il duello senza esclusione di colpi con i Leoni del Poggibonsi.

Sport.quotidiano.net - Orlandi e Ciofi gol pesanti. Il Montevarchi ha svoltato

Il Poggibonsi va in vantaggio ma si fa rimontare. Ko bruciante nella trasferta a Montevarchi - MONTEVARCHI 2 POGGIBONSI 1 AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Testoni; Vecchi, Ficini (65’ Franco), Martinelli, ciofi; Sesti (56’ Rufini), Borgia (74’ Picchi); Boncompagni, orlandi, Zhupa ...(msn.com)

Calcio Serie D. Poggibonsi ‘incerottato’ nella tana del Montevarchi. Fuori Vitiello e Cecconi. In avanti scocca l’ora di Belli - Una sfida dal sapore di una classica. Il Poggibonsi è ospite oggi del Montevarchi, per la quinta giornata della serie D girone E. Mister Calderini (nella foto) deve rinunciare questo pomeriggio all’ap ...(msn.com)

Il Montevarchi batte in rimonta il Poggibonsi - La sfida del “Brilli Peri” fra Montevarchi e Poggibonsi è finita 2-1, per la prima vittoria dei rossoblù davanti al proprio pubblico. Primo sussulto al 9': Boncompagni ha atterrato in area Bigica e r ...(valdarnopost.it)