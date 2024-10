Non parlo degli arbitraggi abbiamo disputato un’ottima gara

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Chi conosce Clementi sa bene che non si sofferma mai sugli episodi. Anche stavolta il tecnico non si smentisce e cerca di tirare fuori il meglio da questa sconfitta al di làerrori della terna arbitrale. "Non voglio soffermarmi sugli arbitri, vorrei andare oltre e concentrarmi su quanto di buono ho visto nei miei giocatori - dice mister Aldo Clementi -. La Vigor hanonostante la partenza in salita.visto una bella partita ed una bella Vigor, siamo stati superiori per lunghi tratti. Non entro nel meritoerrori perché le partite vanno analizzate sotto un’altra luce.recuperato Pesaresi e non ci siamo disuniti, questi sono giàaspetti preziosi per il futuro. Ai miei ragazzi chiedo di giocare a calcio, senza cercare lo scontro o scuse inutili quando le cose vanno male. Andiamo avanti, anche stavolta, seguendo questo credo.