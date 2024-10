Nba, quattro minuti per la storia: LeBron James in campo con il figlio Bronny (Di lunedì 7 ottobre 2024) LeBron James in campo con il figlio Bronny. quattro minuti appena, ma sufficienti per per fare la storia. Il campione americano di pagine epiche con cui arricchire il romanzo della Nba ne ha scritte tante ma questa è una di quelle che vanno oltre, travalicano la stessa questione estetica del gesto atletico o dei freddi numeri con cui allungare la lista dei record. Stavolta c’è di mezzo qualcosa di molto più profondo ed intimo ed è la realizzazione di un sogno di famiglia inseguito da quando il ‘Signore degli anelli’ (quattro) ha messo al mondo vent’anni fa il primo dei suoi tre figli.  Il campione dei campioni, il miglior marcatore dell’epopea Nba, l’idolo assoluto del basket Usa, l’uomo cresciuto senza un padre e che sembra aver fermato il tempo, ha avuto la possibilità di giocare a 39 anni nella stessa squadra di Nba con Bronny, il suo primogenito. Lapresse.it - Nba, quattro minuti per la storia: LeBron James in campo con il figlio Bronny Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)incon ilappena, ma sufficienti per per fare la. Il campione americano di pagine epiche con cui arricchire il romanzo della Nba ne ha scritte tante ma questa è una di quelle che vanno oltre, travalicano la stessa questione estetica del gesto atletico o dei freddi numeri con cui allungare la lista dei record. Stavolta c’è di mezzo qualcosa di molto più profondo ed intimo ed è la realizzazione di un sogno di famiglia inseguito da quando il ‘Signore degli anelli’ () ha messo al mondo vent’anni fa il primo dei suoi tre figli.  Il campione dei campioni, il miglior marcatore dell’epopea Nba, l’idolo assoluto del basket Usa, l’uomo cresciuto senza un padre e che sembra aver fermato il tempo, ha avuto la possibilità di giocare a 39 anni nella stessa squadra di Nba con, il suo primogenito.

LIVE Vuelta a España 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : dieci corridori in fuga - il gruppo a quattro minuti - 15. 00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima tappa della Vuelta a España 2024. 14. 8 km al 5. 13 Tentativo d’attacco da parte della coppia formata da Kasper Asgreen e Enzo Leijnse. 15 90 chilometri al traguardo. 14. 30 Al comando ci sono Haig, Tejada, Frigo, ... (Oasport.it)

LIVE Vuelta a España 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : fuggitivi con quattro minuti di vantaggio sul gruppo - 14. 18: Un aiuto per l’Alpecin arriva anche dalla dsm-firmenich PostNL, che ha in Pavel Bittner l’uomo di punta per questa tappa. 15: Kaden Groves, favorito per la Maglia Verde grazie all’assenza del belga, è l’uomo più atteso. 19: Il momento della partenza della diciannovesima tappa Stage 1?7? ... (Oasport.it)

Strage di Brandizzo - il caposcorta “attivo sui social” quattro minuti prima che il treno travolgesse gli operai - Quattro minuti dopo, alle 23. La procura di Ivrea, che coordina le indagini, è orientata a chiedere una proroga di 6 mesi alle indagini per completare tutti gli accertamenti necessari, resi più lunghi anche dalla carenza di organico degli uffici giudiziari. Oltre a Massa ci sono, il capocantiere ... (Ilfattoquotidiano.it)